Marcelo afirma perceber ideia de Lula de celebrar Consolidação da Independência

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre este assunto na Cidadela de Cascais, no distrito de Lisboa.

"Eu percebo a ideia", respondeu o chefe de Estado português.

"A ideia é a seguinte: houve, de facto, a independência, o chamado grito do Ipiranga do príncipe regente D. Pedro, que viria a ser o primeiro imperador do Brasil, e depois houve, de facto, em algumas partes do Brasil resistências nomeadamente de militares portugueses", enquadrou.

O Presidente da República acrescentou que houve "militares portugueses que entenderam que não se justificava seguir o passo do futuro imperador do Brasil" e que a Bahia foi "dos últimos pontos do futuro império brasileiro a aderir à independência".

"E, portanto, eu percebo a ideia. A ideia é dizer que foi o facto de essa rebelião ter sido superada, vencida, que consolidou o passo de D. Pedro dado inicialmente. Corresponde à História", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que "de facto, a iniciativa é de D. Pedro, embora com o apoio generalizado de brasileiros e das forças armadas que apoiavam até então o príncipe regente, mas é verdade que houve algum tempo até haver essa consolidação, e que a consolidação é vista como uma espécie de confirmação do que aconteceu no momento da declaração da independência".