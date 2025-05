Marcelo alerta para "colapso" da economia portuguesa sem imigração

Foto: Nuno Veiga - Lusa

No entanto, alerta que não se pode ficar "três anos sem tratar desta matéria", em referência à política migratória após a extinção do SEF.



"Há erros que não se podem cometer", resume.



À margem de uma visita à Ovibeja, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou que a apresentação das medidas deve ser feita com cuidado.