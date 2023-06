Marcelo aponta novo ciclo das relações com a África do Sul

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O Presidente da República e o primeiro-ministro estão na África do Sul para participarem nas comemorações do Dia de Portugal. Esta quarta-feira almoçam com a comunidade portuguesa em Joanesburgo. Marcelo Rebelo de Sousa quer voltar ao país e fala da importância das relações entre a África do Sul.