Marcelo assinala questões polémicas em final de campanha, sem comentar caso Spinumviva

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Lisboa, após ser questionado sobre as notícias mais recentes acerca do caso Spinumviva, que envolve o primeiro-ministro, que recusou comentar, por ser "um processo que está ainda no domínio da investigação judicial, embora prévia".



A propósito deste caso, o chefe de Estado, fez, no entanto, um comentário sobre o `timing` com que surgem questões polémicas: "Na ponta final de um período eleitoral, digo isso por experiência, já me aconteceu que muitas das questões mais polémicas em que eu fui chamado a intervir eram precisamente nesse período. Por que é que eram nesse período? Porque era um período crucial em termos eleitorais".