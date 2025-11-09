Marcelo com Rangel e deputados na celebração dos 50 anos da independência de Angola

Esta informação consta de uma nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo esta nota, "o Presidente da República parte hoje para uma visita oficial à República de Angola", onde, "a convite do Presidente João Lourenço, participará na celebração do 50.º aniversário da independência nacional deste país irmão".

"Nesta visita, que constituirá um momento muito significativo na relação de estreita cooperação e profunda amizade entre Portugal e Angola, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa será acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e por um deputado de cada grupo parlamentar da Assembleia da República", acrescenta-se.

A chegada de Marcelo Rebelo de Sousa a Luanda está prevista para segunda-feira. Pouco depois, ao fim do dia, terá um encontro com representantes da comunidade portuguesa residente em Angola.

Na terça-feira, o chefe de Estado português participará na Cerimónia da Comemoração dos 50 anos de Independência de Angola, proclamada em 11 de novembro de 1975.

Esta deslocação do Presidente da República foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República.

Será a sua sétima visita a Angola, onde se deslocou para as posses do Presidente João Lourenço, em 2017 e 2022, e realizou uma visita de Estado, em 2019.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve também em Angola para a cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a Bienal de Luanda -- "Fórum PAN-Africano para a Cultura de Paz", ambas em 2021, e para o funeral de José Eduardo dos Santos, em 2022.