Marcelo confirma reuniões dos conselhos de Defesa e de Estado a 21 de julho

07 Jul, 2017, 14:27 / atualizado em 07 Jul, 2017, 16:15

O Presidente da República adiantou que "são vários temas políticos e militares que estavam já na agenda anterior, no caso do Conselho Superior de Defesa Nacional" | António Pedro Santos - LUSA

"São adiamentos, com as mesmas agendas", explicou o Chefe de Estado, que falava aos jornalistas no Palácio da Cidadela, em Cascais.



Inicialmente previstas para o passado mês de junho, estas reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional e do Conselho de Estado foram adiadas por causa da vaga de incêndios na Região Centro.

Quanto às agendas das reuniões, o Presidente da República adiantou que "são vários temas políticos e militares que estavam já na agenda anterior, no caso do Conselho Superior de Defesa Nacional. E é essencialmente a situação económica e financeira internacional e nacional, no Conselho de Estado".



Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de frisar que não se trata de reuniões extraordinárias: "Eu tenho uma periodicidade na reunião dos conselhos. Eles reúnem quatro vezes por ano e duas vezes por semestre".

"Estavam previstas, por razões óbvias, para junho e não para julho. Não foi possível reunir em junho, eu entendo que devem reunir-se em julho. E depois haverá a seguir ao verão e até ao fim do ano mais duas", concluiu.



c/ Lusa