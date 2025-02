O presidente da República diz que a questão da xenofobia atravessa um período de emoções e que "argumentar com a razão é como bater com a cabeça na parede".

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que as atitudes discriminatórias acontecem por modas em relação a determinadas comunidades.



O presidente esteve esta quinta-feira de manhã com alunos e professores na Universidade Carolina de Praga, no último dia de visita oficial à Chéquia.