Marcelo defende acordo político sobre papel do SNS

(em atualização)

Num longo discurso, o Presidente da República encerrou uma conferência no ISCTE sobre os 50 anos do Serviço Médico na Periferia (SMP) e deixou vários alertas às lideranças políticas. Marcelo Rebelo de Sousa falou de uma mudança "alucinante" nos últimos dez anos, o que "deu origem a uma realidade jurídico-institucional quando se falava de saúde em Portugal, e depois, uma realidade socioeconómica diferente dessa que se ia criando em Portugal".





Por isso, Marcelo questionou se não seria benéfico alcançar-se um acordo tendencialmente nacional ou mesmo de regime "para evitar mudanças nas políticas de saúde com mudanças de Governo", assinalando que ele próprio procurou entendimentos quando foi líder da oposição.



"Ganhar-se-ia em fazer convergências mais amplas para tornar mais duradoura a decisão sobre questões fundamentais no domínio da saúde", com "linhas essenciais" que permitissem opções "de médio e longo prazo", vincou.





"Não é boa ideia de cada vez que muda o Governo mudar-se de política", observou Marcelo Rebelo de Sousa.

"Uma não opção é uma opção"





No entanto, e mesmo que se governe sem esse acordo entre Executivo e oposição, o Presidente da República assinalou a necessidade de determinar "o que deve ser o SNS, o setor social e o setor privado lucrativo" e "o que pode ou não ser partilhado com o setor social e o setor privado lucrativo".





O Presidente da República falou sobre o SNS como a "coluna vertebral" dos cuidados de saúde em Portugal e que o setor social passou a ser um segundo setor público, por praticamente não haver mecenas em Portugal. "O setor social hoje já não é o que era", afirmou. Para além deste, há também o "setor privado lucrativo", que surgiu e foi crescendo por "não tomada de decisões, desatualização de soluções e prioridade genérica" por parte do SNS.

O chefe de Estado foi bastante crítico das constantes mudanças de políticas de saúde com os vários Governos e considerou que "mesmo sem acordo", terá de haver uma decisão sobre o papel a assumir pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo setor social e sobre o setor privado lucrativo.



"Sem definir isto, a atuação política passa a ser casuística", respondendo a "buracos" com "remendos" e "planos de emergência". "É uma dispersão de decisões, desgaste de decisões, soluções para o curtíssimo ou curto prazo", apontou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falou em concreto dos centros de saúde e da necessidade de reforçar os cuidados primários perante o envelhecimento da população. Se tal não for feito, o setor privado irá ocupar esse espaço mesmo que não seja tomada qualquer decisão política.





"Uma não-opção sobre esta matéria é uma opção. É deixar ao casuísmo a evolução dos acontecimentos. (…) Onde não se aposta fica um vazio que é preenchido por outros", alertou.

"Ficou-se a meio da ponte" na gestão do SNS





Outro dos elementos mais relevantes desta intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa foi o da gestão do SNS. Se antes era gerido pelo Governo a nível político e administrativo, o novo modelo quis "encontrar uma fórmula de separar decisões políticas", do Governo, da gestão "administrativa", referindo-se à Direção Executiva do SNS, criada há três anos ainda durante a governação de António Costa.





Numa tentativa de delimitação clara do que caberia ao Estado e à nova entidade gestora, o Presidente da República considera que "ficou-se a meio da ponte" entre as várias mudanças de decisão e também de Governo.





Na visão de Marcelo Rebelo de Sousa, não se resolveu a exposição do Governo às tomadas de decisão, mas também "acabou por se criar problemas". Caso a caso, não se sabe "quem deve intervir e falar pelo SNS".





O Presidente da República considera que se mantém a "indefinição" e que "ressurge o casuísmo que se queria evitar".