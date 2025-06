Marcelo diz compreender pessimismo do governador do Banco de Portugal

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O presidente da República diz que Mário Centeno "tem razão quando diz que o que se passa no mundo não é positivo e cria uma imprevisão, e em tempo de imprevisão as pessoas não consomem, poupam e não investem, esperam". Marcelo sublinha também que o primeiro-ministro está dentro do seu papel ao mostrar uma perspetiva mais positiva da situação.