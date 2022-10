Marcelo diz que Forças Armadas merecem reconhecimento, admiração e louvor

Lusa

O presidente da república pede o devido reconhecimento do papel das Forças Armadas para o país. A poucos dias da apresentação da proposta de Orçamento do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa diz os militares são insubstituíveis e que é preciso passar das promessas aos atos.