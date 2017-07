Marcelo diz que Portugal vai crescer economicamente nos próximos anos

Foto: EPA

"Quando eu digo não haverá, não haverá", repetiu Marcelo Rebelo de Sousa. Sobre a atual situação portuguesa, o Presidente da República começou por afirmar que "Portugal vai crescer no futuro próximo".



O essencial da mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixada no fórum de empresários portugueses e mexicanos no final de uma curta visita de Estado ao México.