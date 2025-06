Marcelo diz que "todos os dias aparecem" novos candidatos mas não comenta

Questionado pelos jornalistas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, sobre os candidatos que se perfilam às eleições presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não podia fazer comentário.

"Não posso. Eu sou neutral, não posso fazer comentários. (...). Não posso comentar eleições presidenciais. Nenhumas eleições, mas presidenciais não posso. Era violar o princípio da neutralidade".

Instalado a pronunciar-se sobre os candidatos já anunciados, voltou a responder: "Não posso. Não posso dizer".

"Todos os dias aparecem mais candidatos. Não é. São anunciados mais, mais, mais. Vamos esperar", disse o Presidente da República aos jornalistas em Ponta Delgada, após ter participado na sessão de encerramento do encontro internacional de cidades e municípios geminados entre Portugal e os Estados Unidos, organizado pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em parceria com o Governo Regional dos Açores, no âmbito das comemorações dos seus 40 anos.

E prosseguiu: "Aliás, como sabem, [as eleições presidenciais] são depois das locais e, portanto, sendo depois das locais, isso significa que ainda há muito tempo até se chegar a altura do início da campanha, ou a marcação das eleições presidenciais".

Instado mais uma vez a pronunciar-se sobre a pulverização de candidatos à Presidência da República, Marcelo respondeu que não tem "opinião sobre isso".

"Não posso ter opinião sobre isso. Quando eu fui candidato, houve num caso nove, noutro caso, 10 candidatos. Que eu me recordo. Portanto, agora não sei, quantos serão. Veremos", concluiu.

Já sobre a marcação da data das eleições autárquicas, o presidente da República esclareceu que as mesmas são marcadas pelo Governo, mas para a semana vai receber o primeiro-ministro Luís Montenegro e este dir-lhe-á "qual é a escolha do Governo".