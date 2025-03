Depois da comunicação, Luís Montenegro ligou ao Presidente mas Marcelo Rebelo de Sousa não terá atendido. O presidente acompanhou tudo pela televisão e saiu de Belém pouco depois do chefe do Governo ter terminado.



No Palácio de Belém há a convicção de que o chumbo de duas moções de censura é a confirmação de que o governo tem condições para continuar em funções. Estará assim afastada uma eventual demissão do executivo ou de uma dissolução da Assembleia da República.