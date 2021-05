Numa intervenção, esta tarde, numa conferência sobre os poderes do Presidente da República, o atual presidente sublinhou que o consenso generalizado em redor da figura do estado de emergência, que o país viveu no último ano, prova que o semipresidencialismo em Portugal tem funcionado bem.





Palavras escutadas na sessão "Encontros Anuais de Ciência Política - Os Poderes do Presidente da República", organizada pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto.