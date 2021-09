Marcelo em Nova Iorque para participar na Assembleia Geral da ONU

O presidente improvisou uma visita ao Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, e vai ter um encontro com as Maldivas para preparar a Conferência dos Oceanos no próximo ano em Lisboa. Nesta Assembleia Geral da ONU, vai estar em destaque a situação no Afeganistão.