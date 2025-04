O presidente da República lembra que a mensagem e as ações do papa em tudo se assemelham ao espírito do 25 de Abril. Na sessão solene no Parlamento, e num país em luto nacional pela morte de Francisco, Marcelo Rebelo de Sousa falou dos princípios que cruzam a Revolução dos Cravos com o pontificado do chefe da Igreja Católica.