Marcelo ganha à 1.ª volta e Ana Gomes em segundo (Eurosondagem)

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ganha as eleições de domingo à primeira volta, com 61,8%, e a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes fica em segundo, com 13,6%, de acordo com um estudo da Eurosondagem divulgado hoje.