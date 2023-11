FOTO: António Cotrim - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa garante que a relação do Presidente da República com o primeiro-ministro continua na mesma, quer em termos pessoais quer institucionais. O chefe de Estado explicou o motivo pelo qual ficaram em lados opostos da mesa no jantar de quarta-feira na visita oficial à Guiné-Bissau.