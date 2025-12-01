Marcelo hospitalizado. As reações dos partidos e dos candidatos presidenciais

A RTP sabe que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já falou com o Presidente da República e que está a acompanhar a evolução da situação.





São já várias as reações de partidos e líderes políticos, com o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, a deixar votos para que a intervenção cirúrgica a que Marcelo Rebelo de Sousa vai ser submetido "decorra com toda a segurança e reponha as suas plenas condições de saúde".





O líder do Chega e candidato presidencial, André Ventura, usou as redes sociais para desejar "rápidas melhoras e um regresso com saúde e energia" ao Presidente da República.









Luís Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD, desejou "rápidas melhoras" e o "rápido e completo restabelecimento" de Marcelo Rebelo de Sousa.

Os candidatos António José Seguro, apoiado pelo PS, e Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, souberam da notícia quando estavam num debate televisivo na RTP. Desejaram também um rápido restabelecimento ao chefe de Estado.









O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, afirmou que Henrique Gouveia e Melo estava a ser entrevistado pela CMTV quando surgiu a notícia da hospitalização de Marcelo. Reiterou, no site da sua candidatura , "os desejos de rápidas melhoras" ao Presidente da República e diz estar certo "que em breve estará nas plenas condições para o exercício das suas funções".O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, afirmou que está a seguir "com atenção" a evolução do estado de saúde de Marcelo e que lhe deseja "rápidas melhoras".







