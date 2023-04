Marcelo Rebelo de Sousa falava num encontro da COTEC, em Braga. O Presidente tranquilizou os empresários e disse acreditar que vai haver sensatez por parte dos políticos para evitar um cenário de instabilidade.





Marcelo Rebelo de Sousa disse que espera que a haver uma crise política com dissolução do Parlamento isso acontecesse o mais tarde possível, com o mínimo de custos para a sociedade.