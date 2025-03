Marcelo lembra que quis "garantias mínimas" ao dar posse a governos anteriores

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente da República não quis pronunciar-se sobre futuras eleições, mas falou sobre casos passados. Questionado sobre as condições para a posse de um futuro Governo após as eleições, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a necessidade que houve em assegurar "condições mínimas" no último Governo a que deu posse, ou seja, ter a garantia de que o programa seria aprovado.