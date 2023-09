Marcelo. Não comenta livro de Cavaco, acompanha a subida dos juros

Durante a apresentação, Durão Barroso afirmou que é preciso um reequilíbrio do espaço público entre esquerda e direita, naquilo que pode ser entendido como uma crítica à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa.





Mas, em Toronto, durante a visita ao Canadá, o presidente da República preferiu antes falar das medidas anunciadas para fazer face à subida das taxas de juro.



Reportagem do enviado da Antena 1 ao Canadá, João Alexandre.



Declarações do presidente da República à margem do lançamento da primeira pedra de um novo Centro de Apoio aos idosos, em Toronto, no Canadá.



Ainda hoje, o chefe de Estado vai ter vários encontros e um jantar com a comunidade portuguesa.





João Alexandre - Jornalista Antena 1