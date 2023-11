Na Guiné-Bissau, onde faz uma visita oficial com o primeiro-ministro, o Presidente da República manteve cuidado nos comentários pedidos acerca de tudo o que envolve a demissão de António Costa, no sentido de se manter afastado "do debate que terá alguns meses" até às eleições de março. Marcelo Rebelo de Sousa admitiu, contudo, que não imaginava os acontecimentos de dia 6 de novembro.