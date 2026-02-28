Última Hora
Estados Unidos e Israel bombardeiam Irão num "ataque preventivo"

Marcelo pede que portugueses se "unam ainda mais" em torno de António José Seguro

Marcelo pede que portugueses se "unam ainda mais" em torno de António José Seguro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje aos portugueses que se unam "ainda mais" em torno do seu sucessor, lembrando que António José Seguro foi eleito com a maior votação popular desde que há voto livre.

Lusa /

VER MAIS

"Neste dia em que o Mundo está mais perigoso, mais instável, mais seduzido pelo imediato do que pelo duradouro, pelos interesses do que pelos valores, Portugal resiste, como sempre resistiu e resistirá. E dentro de dias, terá um Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas com o maior apoio popular de sempre desde que há voto livre no nosso país", disse o ainda chefe de Estado.

Durante o seu discurso na cerimónia de despedida das Forças Armadas, em Braga, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um apelo à união à volta de António José Seguro.

"Unamo-nos como nos unimos nos últimos dez anos. Unamo-nos ainda mais, nós todos, em torno dele. Forças Armadas, nós portugueses, nós a caminho de novecentos anos que outros nunca conheceram ou ainda não conheceram", declarou o Presidente da República cessante.

Tópicos
PUB
PUB