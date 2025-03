Marcelo promulga decreto que alarga apoio a professores deslocados

Marcelo Rebelo de Sousa alerta, no entanto, que esta medida pode ser um desincentivo à colocação de docentes em escolas com falta de professores, que foi a motivação inicial para esta legislação.



Porém, a proposta do Bloco de Esquerda alterou o decreto-lei do Governo e alargou o apoio a todos os professores deslocados.



Em Setembro, o executivo já tinha criado um apoio extraordinário à deslocação para professores colocados a mais de setenta quilómetros de casa.



Nestes casos, o valor varia entre os 150 e 450 euros mensais, dependendo da distância.