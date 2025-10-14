Marcelo promulga diploma sobre reforço do papel da educação para a cidadania

No mês passado, o Governo aprovou um decreto-lei que estabelece que a componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento passa a ter por referência a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, já aprovada em Conselho de Ministros e publicada em Diário da República.





A questão da disciplina da cidadania gerou uma onda de polémica depois de ter sido publicado o novo guião da disciplina que ocultava temas como a sexualidade, saúde sexual e reprodutiva e dava ênfase à literacia financeira ou ao empreendedorismo.