Marcelo promulga lei do lóbi. Questões na base de veto "tomadas em consideração"

O presidente da República promulgou esta segunda-feira o decreto da Assembleia da República que regulamenta a atividade do lóbi. Marcelo Rebelo de Sousa entende que "foram tomadas em consideração as principais questões" que invocadas aquando do veto aplicado há quase sete anos.

O diploma cria também o Registo de Transparência da Representação de Interesses.

Jornal da Tarde | 26 de janeiro de 2026



As propostas assentaram em projetos apresentados por PSD, Chega, PS, IL, CDS-PP e PAN.

c/ Lusa

Somando os votos favoráveis de PSD, Chega, PS, IL Livre, CDS-PP, PAN e JPP e a oposição do PCP,junto de entidades públicas.Em julho de 2019,no decreto à data aprovado por PS e CDS-PP, com a abstenção do PSD,O presidente questionou igualmenteO decreto acertado, a atual legislatura, em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais, foi aprovado em plenário, em votação final global, a 12 de dezembro de 2025, tendo sido encaminhado para promulgação no passado dia 14 de janeiro.O Registo de Transparência da Representação de Interesses, a funcionar junto da Assembleia da República, vai ser acompanhado dePara efeitos lei, classifica-se como entidades públicas a Presidência da República, incluindo as casas Civil e militar e o gabinete do presidente, a Assembleia da República, incluindo órgãos, serviços e comissões parlamentares e os gabinetes de apoio aos membros da Mesa, grupos parlamentares, deputados únicos representantes de partidos e deputados não inscritos, e o Governo.O regime abrange ainda os órgãos de governo próprio das regiões autónomas, incluindo os gabinetes dos respetivos membros, os representantes da República para as regiões autónomas, os órgãos e serviços da administração direta e indireta do Estado, o Banco de Portugal, as entidades administrativas independentes e as entidades reguladoras, os órgãos e os serviços da administração autónoma, da administração regional e da administração local, incluindo os respetivos gabinetes e as entidades intermunicipais.