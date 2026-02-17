Marcelo Rebelo de Sousa faz última visita oficial esta semana a Madrid

Marcelo Rebelo de Sousa estará em Madrid na quinta e na sexta-feira, a convite do chefe de Estado espanhol, o Rei Felipe VI.

A visita será uma "oportunidade para reafirmar e aprofundar os laços duradouros de amizade e fraternidade entre os dois países e povos", lê-se numa nota publicada hoje pela Presidência da República.

Segundo o mesmo texto, Marcelo Rebelo de Sousa "terá a oportunidade de agradecer a assistência prestada por Espanha durante as tempestades que afetaram Portugal nas últimas semanas".

Marcelo Rebelo de Sousa prevê chegar à capital espanhola na quinta-feira ao final da tarde e será recebido, na sexta-feira, pelas 12:30 locais (11:30 em Lisboa) com honras militares por Felipe VI no Palácio Real de Madrid, segundo a Presidência da República e a Casa Real de Espanha.

Segue-se um encontro entre os dois chefes de Estado e um almoço, também no Palácio Real de Madrid, oferecido pelos Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, em honra do Presidente português.

Estão previstos discursos de Felipe VI e de Marcelo Rebelo de Sousa neste almoço.

O Presidente da República regressa a Lisboa na sexta-feira à tarde.

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o Vaticano e Espanha para primeiros destinos das suas visitas ao estrangeiro, no início de cada um dos seus dois mandatos, e também para as suas últimas visitas oficiais antes de cessar funções, em 09 de março.

O chefe de Estado adiou por duas vezes esta visita de despedida a Madrid, em dezembro e no início deste mês.

O primeiro adiamento deveu-se à inesperada operação do Presidente a uma hérnia abdominal, que o obrigou a ficar um período em recuperação.

A visita foi adiada de novo no início de fevereiro, por decisão conjunta com o Rei de Espanha, devido às tempestades que atingiram os dois países.