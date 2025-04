Marcelo saúda "constituintes" e mensagem de Francisco

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a vida e obra do Papa Francisco, "sem recusas, sem ódios". O presidente defendeu que a sua mensagem tem tudo a ver com os valores de Abril, naquela que foi a sua décima e última intervenção como chefe de Estado nesta data histórica.



Comparando a conjuntura global atual com o contexto em que ocorreu o 25 de Abril, há meio século, interrogou: "Como não deparar nas palavras de Francisco com a defesa desses valores estropiados há 50 anos?".



Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, os "apelos de Francisco, durante doze anos e até há cinco dias" estão relacionados com "alguns dos mesmos dramas, ou outros iguais ou maiores, tornando ainda mais urgentes a paz, a justiça, a luta contra a pobreza".



Na parte final do seu discurso, o Presidente da República perguntou "o que têm a ver os factos, os problemas e o modo de Francisco de com eles lidar, ou seja, o espírito e o espírito vivido, o que é que tem a ver com o 25 de Abril", e deu a resposta.



"Tudo, tudo: dignidade humana, paz, justiça, liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade, abertura, inclusão, serviço dos outros, preferência pelos ignorados, omitidos e silenciados", defendeu.



c/ Lusa