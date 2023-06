Marcelo sem tempo para abordar política do país com Costa

O Presidente da República garante que não teve um segundo para falar com o primeiro-ministro sobre política interna. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa passaram o dia juntos na África do Sul nas comemorações do 10 de junho. O chefe de Estado diz que fora do país é preciso acentuar a convergência na política externa.