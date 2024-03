Marcelo vai indigitar Luís Montenegro ainda hoje, anuncia Palácio de Belém

(em atualização)





O líder do PSD e da AD (PSD/CDS-PP/PPM) esteve esta tarde reunido com o presidente da República, Marcelo rebelo de Sousa, numa audiência em que se fez acompanhar por Hugo Soares, secretário-geral dos social-democratas, e Nuno Melo, presidente do CDS-PP, parceiro da coligação nestas eleições. Ausente do encontro esteve Gonçalo da Câmara Pereira, o presidente do PPM, também parceiro na AD.





Luís Montenegro disse ter transmitido ao presidente da República, em nome da Aliança Democrática (AD), “a disponibilidade desta coligação em assumir a liderança do governo e, em consequência, poder ser indigitado primeiro-ministro”.





“Tive ocasião de transmitir ao presidente da República que a nossa motivação é exatamente a mesma que denotámos na campanha eleitoral. Estamos focados nos problemas dos portugueses. Estamos focados na vida de cada cidadão que vive e trabalha em Portugal”, declarou o presidente do PSD.



O chefe da AD anunciou que na coligação “estamos absolutamente empenhados em, respeitando a vontade do povo português, expressa de forma livre e democrática, promover uma mudança de governo, de primeiro-ministro e de políticas em Portugal”.



“Estamos absolutamente concentrados em ter uma economia mais forte com um percurso de crescimento duradouro que permita melhores salários e que por via disso a classe média possa ficar mais desafogada e os nossos jovens tenham esperança de connosco construir o futuro do nosso país”, acrescentou Montenegro, assinalando o desejo de que com as suas políticas “os principais serviços públicos possam dar as respostas que hoje falham aos portugueses na saúde na habitação e na educação”.





“Com base na escolha dos resultados eleitorais é minha expectativa que o líder da AD possa ser indigitado para formar governo”, disse.



Questionado pelos jornalistas, Luís Montenegro escusou-se a esclarecer sobre a possibilidade de a IL vir também a integrar o executivo ou sobre a eventual apresentação de um Orçamento Retificativo: “As questões que tiverem a ver com o exercício da atividade do governo serão tomadas, comunicadas e explicadas quando houver governo”.



Relativamente à composição do futuro executivo, Montenegro disse que “a maior representação parlamentar que há na Assembleia da República que assumirá funções é da AD. Há uma maioria, relativa, não absoluta. Essa maioria é constituída pelos deputados do PSD e do CDS-PP, é com base nessa maioria, se for esse o entendimento do Presidente da República, que apresentaremos o nosso Governo”.



Mal terminou esta reunião, que durou cerca de uma hora e 40 minutos, a assessoria da Presidência da República informou que "poderá haver uma nova audiência" ainda hoje ao presidente do PSD e líder da AD, Luís Montenegro, depois de apurados os resultados dos votos da emigração.





Entretanto, a Presidência fez saber já depois destas declarações que “poderá haver nova audiência” com Luís Montenegro ainda hoje, após estarem apurados em definitivo os resultados dos votos da emigração.