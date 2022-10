Marcelo visita casal de idosos que foi despejado para dar lugar a alojamento local

O presidente da República esteve, na passada segunda-feira, com o casal de idosos que foi despejado da casa onde vivia há nove anos, em Arroios, para dar lugar a um alojamento local. O presidente da República surpreendeu Maria José e Alberto na gare do Oriente, local onde os idosos se têm abrigado, nos últimos dois meses.