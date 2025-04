Marcos Perestrello: "Montenegro está enganado se pensa que as eleições lhe vão resolver o problema"

E acrescenta que, caso a aliança entre PSD e CDS ganhe as eleições legislativas, “”.Marcos Perestrello acusa ainda Luís Montenegro de novamente ter tido falta de ética por ter usado o gabinete de primeiro-ministro para esclarecer questões referentes à sua vida profissional antes de ser eleito chefe do Governo. O deputado socialista fala numa “”.” uma nova geringonça à esquerda. Diz que os partidos à esquerda do PS “”.” e relembra que o partido não queria uma contenda eleitoral no atual contexto, porque “”.”.Marcos Perestrello acrescenta: “”. E critica a forma como o Governo, com base em “”.” e, tal como Ferro Rodrigues o afirmou na semana passada na Antena 1, concorda que é uma candidatura que não está fora do cenário.Para Marcos Perestrello, Marques Mendes precipitou-se porque a nova realidade política veio deixar tudo “”.

Entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.