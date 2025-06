Mariana Leitão anuncia candidatura à liderança da Iniciativa Liberal

“Sou candidata à liderança da Iniciativa Liberal”, anunciou Mariana Leitão numa publicação na rede social Instagram.



“Construímos muito nos últimos anos e tivemos relevância na afirmação das ideias liberais no país, mas agora que o país inicia um novo ciclo político também a IL precisa de iniciar um novo ciclo de energia e transformação”, defendeu.



A líder parlamentar do partido diz ter decidido avançar com a candidatura por ter “a vontade e a capacidade de agregar um movimento que inspire uma mudança no país: sem medo de ser liberal, com coragem para erguer as nossas bandeiras liberais sem qualquer hesitação, sem moderar a afirmação dos valores liberais em toda a sua plenitude”.







Mariana Leitão garante ainda que os membros do partido serão “os líderes da defesa da liberdade económica, política e social, do direito a cada um fazer o seu caminho e escolher a forma como vive a sua vida, do direito a cada um ver o esforço do seu trabalho recompensado, do direito a cada um dar o máximo e ver o seu mérito reconhecido”.



“Seremos líderes na defesa da liberdade individual protegendo-a contra os abusos do Estado e de quaisquer formas de coletivismo que limitem, ou tentem limitar, a justa ambição e iniciativa dos portugueses”.



Na publicação, a liberal diz recusar a ideia de que “o que temos hoje é o melhor que Portugal pode ser” e frisa que acredita “num país que se constrói em liberdade, com prosperidade e oportunidades para todos”.



“Fui membro de base da IL, coordenadora de núcleo territorial, presidente do conselho nacional, deputada municipal, chefe de gabinete parlamentar, deputada da nação e líder parlamentar”, enumera. “Exerci todas estas funções com energia e entusiasmo e com a certeza da importância crítica que o projeto liberal tem em Portugal”.



“Quero inspirar todo o potencial da IL, somando os contributos de todos, para que sejamos a referência incontornável das ideias que transformam e das soluções que fazem avançar Portugal”, sublinha.



Mariana Leitão foi reeleita líder parlamentar da IL na terça-feira e já tinha anunciado a candidatura presidencial às eleições de janeiro de 2026.



A liberal tem 42 anos e é licenciada em Relações Internacionais. Aderiu ao partido em junho de 2019, tendo sido, entre 2020 e 2022, presidente do Conselho Nacional da IL e, entre 2022 e 2024, chefe de gabinete do grupo parlamentar.



Rui Rocha apresentou no passado sábado a demissão da liderança da Iniciativa Liberal, menos de duas semanas depois das eleições legislativas antecipadas nas quais arrecadou 5,36 por cento dos votos e nove mandatos.



“Desta vez fui Liberal para mais portugueses, mas ainda não os suficientes. Ainda não os suficientes para acelerarmos Portugal conforme queríamos e era tão necessário. A exigência que sempre apliquei na minha ação pessoal, profissional e política não me permite ignorar este facto e impõe que decida em conformidade”, justificou.