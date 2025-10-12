Mariana Leitão confiante nos resultados e numa vitória das "crenças liberais"

"Espero daqui a pouco poder dizer que os nossos objetivos foram alcançados e que, portanto, é uma noite de vitória", afirmou Mariana Leitão, à chegada à sede da IL, no Porto, onde irá acompanhar os resultados.

Há vários municípios onde "as probabilidades são muito favoráveis à Iniciativa Liberal, onde as campanhas foram muito boas e onde os nossos candidatos se dedicaram de forma exemplar", disse a líder liberal, que acredita na eleição de vereadores para além das candidaturas onde a IL segue coligada com o PSD.

"Eu estou muito crente que em Braga vamos ter um extraordinário resultado noutros sítios, também em Cascais, em Setúbal e, portanto, vamos aguardar pelo fim da noite para confirmarmos", acrescentou a líder da IL, eleita há poucos meses, que estabeleceu como objetivo triplicar o número de eleitos em 2021 (um presidente de junta e 90 deputados municipais).

Esta foi a primeria campanha como líder da IL, e Mariana Leitão mostra-se satisfeita com o trabalho feito, com uma "crença nas ideias liberais e com uma vontade enorme de as pôr em prática" nas autarquias.

Dizendo-se "super entusiasmada e muito bem disposta", Mariana Leitão não acha que é "assim tão diferente" assistir aos resultados como líder.

"Mesmo enquanto membro, enquanto quadro do partido, há sempre uma enorme expectativa em relação às noites eleitorais", recordou.

Hoje, a "minha vontade é que alcancemos os nossos objetivos e cantar vitória daqui a poucas horas", acrescentou ainda.