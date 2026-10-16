Mariana Leitão diz que PCP e BE são responsáveis pela degradação do mercado de habitação

“As pessoas têm de ser responsáveis pela forma como atuam politicamente e publicamente”, disse Mariana Leitão em entrevista à RTP, esta sexta-feira.



A presidente da Iniciativa Liberal entende que a manifestação é legítima e pede conclusões rápidas da investigação sobre a atuação da polícia na manifestação.



Mariana Leitão defende que “é preciso começar a falar de soluções” e apresenta algumas propostas, desde logo uma parceria entre Estado e privados de forma a haver arrendamento acessível.



Para além disso, a presidente da IL defende que “é preciso construir mais” habitações, afirmando que a oferta não é suficiente para a procura.



Mariana Leitão sugere ainda que sejam dados incentivos para a construção e implementados mecanismos “para restituir confiança no mercado de arrendamento”, dando o exemplo do descongelamento das rendas.



Questionada sobre as recentes declarações de Pedro Passos Coelho, que defende um acordo entre o PSD, o Chega e a IL, Mariana Leitão diz que o partido de André Ventura “não é um partido confiável” e entende que “a única solução política é a IL”.

