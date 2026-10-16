Política
Mariana Leitão diz que PCP e BE são responsáveis pela degradação do mercado de habitação
Depois de ter acusado o PCP e o BE de instigaram a escalada dos protestos pela habitação no Porto, Mariana Leitão afirma que os mesmos partidos são "responsáveis por vários anos de políticas que acabaram por contribuir para uma degradação do mercado de habitação".
“As pessoas têm de ser responsáveis pela forma como atuam politicamente e publicamente”, disse Mariana Leitão em entrevista à RTP, esta sexta-feira.
A presidente da Iniciativa Liberal entende que a manifestação é legítima e pede conclusões rápidas da investigação sobre a atuação da polícia na manifestação.
Mariana Leitão defende que “é preciso começar a falar de soluções” e apresenta algumas propostas, desde logo uma parceria entre Estado e privados de forma a haver arrendamento acessível.
Para além disso, a presidente da IL defende que “é preciso construir mais” habitações, afirmando que a oferta não é suficiente para a procura.
Mariana Leitão sugere ainda que sejam dados incentivos para a construção e implementados mecanismos “para restituir confiança no mercado de arrendamento”, dando o exemplo do descongelamento das rendas.
Questionada sobre as recentes declarações de Pedro Passos Coelho, que defende um acordo entre o PSD, o Chega e a IL, Mariana Leitão diz que o partido de André Ventura “não é um partido confiável” e entende que “a única solução política é a IL”.
A presidente da Iniciativa Liberal entende que a manifestação é legítima e pede conclusões rápidas da investigação sobre a atuação da polícia na manifestação.
Mariana Leitão defende que “é preciso começar a falar de soluções” e apresenta algumas propostas, desde logo uma parceria entre Estado e privados de forma a haver arrendamento acessível.
Para além disso, a presidente da IL defende que “é preciso construir mais” habitações, afirmando que a oferta não é suficiente para a procura.
Mariana Leitão sugere ainda que sejam dados incentivos para a construção e implementados mecanismos “para restituir confiança no mercado de arrendamento”, dando o exemplo do descongelamento das rendas.
Questionada sobre as recentes declarações de Pedro Passos Coelho, que defende um acordo entre o PSD, o Chega e a IL, Mariana Leitão diz que o partido de André Ventura “não é um partido confiável” e entende que “a única solução política é a IL”.
Tópicos