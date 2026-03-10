Mariana Leitão faz apelo a Montenegro: "Por favor, aproveitem os três anos de estabilidade"

A geometria parlamentar pode ser um desafio, mas é importante que, ao longo deste tempo, não deixem de propor o que o país precisa”, pede a líder da IL, defendendo que o primeiro-ministro e o Governo devem “fazer aquilo que é preciso ser feito”. ”, pede a líder da IL, defendendo que o primeiro-ministro e o Governo devem “”.

Mariana Leitão apela diretamente a Luís Montenegro: “”.

IL disponível para colaborar com PR: “a ideologia não é obstáculo para se fazerem entendimentos”

A Iniciativa Liberal tem disponibilidade “total” para participar no desenvolvimento de reformas estruturais profundas, conforme pediu o novo Presidente da República, António José Seguro.



Nunca tivemos esse sectarismo e esperamos que em relação à IL também não haja esse tipo de abordagem por parte dos outros partidos”, conclui. ”, conclui.

”.E adianta que “”, e relembra que “”.

Défice: “já não há alternativa porque não nos preparámos”

A Presidente da IL não tem dúvidas, o país vai entrar em défice por culpa de um conjunto de circunstâncias nacionais e internacionais, mas, acima de tudo, porque “não estamos minimamente preparados para uma qualquer adversidade”.



Como chegámos a estas contas certas?”, pergunta a líder da IL no podcast da Antena 1, Política com Assinatura, e responde: “o sacrifício dos portugueses contribuiu para essas contas certas”, referindo-se ao tempo dos Governos socialistas. ”, pergunta a líder da IL no podcast da Antena 1,, e responde: “”, referindo-se ao tempo dos Governos socialistas.

Questionada pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “, Mariana Leitão afirma que”.

Mariana Leitão quer descida acentuada do ISP

“Não, não é suficiente”. Mariana Leitão refere-se assim ao desconto de 3,55 cêntimos por litro no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), uma redução temporária e extraordinária decidida pelo Governo, para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis, após a intervenção no Irão por parte dos EUA e de Israel.



Já devia ser uma realidade para o país a descida permanente do ISP”, concretiza. ”, concretiza.

A Presidente da IL sugere "”.

PTRR: “tudo quanto está nesse documento é reciclado”

“Praticamente tudo quanto está no PTRR são coisas que o Governo já tinha anunciado, já tinha prometido”, denuncia Mariana Leitão.



Governo está a falhar” e dá como exemplo o PTRR: “continuamos a viver de anúncios que depois não passam do papel”. não comentar em profundidade o regresso de Pedro Passos Coelho à política nacional. Afirma que o “” e dá como exemplo o PTRR: “”.Mariana Leitão prefereà política nacional.

A Presidente da IL diz que o Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) “”.No entanto, e sobre as declarações do antigo primeiro-ministro que veio a terreiro pedir ao Governo de Montenegro para que não perca mais tempo e leve à Assembleia da República as transformações e os programas necessários, a líder da IL diz “” àquilo que o seu partido tem defendido.Acordos com PSD e Chega? Mariana duvida: “”.À pergunta da editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, se “”, Mariana Leitão responde com uma pergunta: “Analisando um eventual cenário de entendimento entre PSD, Chega e IL, a Presidente da IL acrescenta que “”.Defende que “o”, chama-lhes aliás “”.À questão: “v”, Mariana Leitão adianta: “”.