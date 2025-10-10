Mariana Leitão (IL) à espera de sorrir com resultados da sua primeira campanha como líder

por Lusa

A líder da Iniciativa Liberal manifestou-se hoje convicta de que irá acordar segunda-feira com um "grande sorriso" após os resultados do partido nas eleições de domingo.

"Sinceramente, eu estou mesmo muito convencida que vou estar com um grande sorriso na segunda-feira de manhã, aliás, no próprio domingo à noite, com o ótimo resultado da Iniciativa Liberal das nossas candidaturas próprias, também das nossas coligações", afirmou aos jornalistas Mariana Leitão, no final de contactos com a população em Santa Maria da Feira, Aveiro, que assinala o último momento público da campanha eleitoral, a primeira que fez enquanto líder partidária.

Mostrando-se "extremamente satisfeita", Mariana Leitão acrescentou que, "a partir de segunda-feira", o objetivo é "começar a trabalhar efetivamente e a exercer o poder nas autarquias locais", naquilo que será "um marco significativo" para o partido, que tem 90 eleitos desde 2021.

Em campanha em Santa Maria da Feira, onde candidata Carla Abreu como cabeça de lista à Câmara, Mariana Leitão reiterou que o objetivo é "triplicar o número de eleitos em 2021", afirmando estar "muito convencida" que esse objetivo será alcançado.

"Temos feito um trabalho no terreno, município a município", numa campanha que "superou expectativas", disse, acrescentando: "Foi a minha primeira campanha enquanto líder da Iniciativa Liberal e, sinceramente, saio muitíssimo satisfeita, muito orgulhosa de todos os nossos candidatos, um pouco por todo o país e do trabalho que a Iniciativa Liberal tem feito ao longo dos anos".

Na segunda-feira, "vou acordar com um grande sorriso a partir do momento em que tivermos vereadores eleitos onde quer que seja, porque sei que isso vai fazer a diferença para as pessoas naquele município", conclui.

