Mariana Leitão juntou-se a Moedas, autarca com "gabinete na rua" contra coligação "liderada pelo Bloco"

A arruada não foi uma novidade para o autarca de Lisboa. No Campo Pequeno, ou na Avenida da República, a caminhada foi, para Moedas, mais um dia no ambiente a que está habituado. “Eu ando há quatro anos na rua, ao lado das pessoas. O meu gabinete é na rua”, soltou Carlos Moedas, o presidente recandidato à Câmara de Lisboa, coligado com o CDS e agora também com a Il.





No dia em que as sondagens davam uma ligeira vantagem à candidata do PS a Lisboa, com o apoio do Livre, BE e PAN, Alexandra Leitão, Moedas lamentou ter governado Lisboa em minoria. “Não pude fazer tudo e podia. Agora os lisboetas têm de escolher pela continuidade do meu projecto ou votar numa coligação liderada pelo Bloco de Esquerda”, sublinhou, numa alusão à candidatura de Alexandra Leitão.

Moedas continua a focar a socialista. “Os eleitores de Lisboa devem perguntar a Alexandra Leitão por que é que o PS, o partido a que pertence, votou contra a lei dos estrangeiros, por exemplo”, aconselhou.





Com uma presença mais discreta, ao lado de Carlos Moedas, a líder da Iniciativa Liberal, partido que há quatro anos não aderiu a esta coligação, disse que a parceria que agora avançou “cimentou-se em afinidades” entre a IL e o candidato do PSD para a Lisboa.





O representante da IL na lista à autarquia da capital, Rodrigo Mello Gonçalves, surge em quarto lugar. Mariana Leitão recusou qualquer interesse estratégico do partido que lidera. “”, garantiu.