Mariana Leitão quer uma IL "revigorada" e "radical naquilo que verdadeiramente importa"

“Assumimo-lo sem quaisquer complexos: a nossa função, hoje, é outra", continuou. "A direita do caos já começa a esconder-se atrás da responsabilidade para deixar tudo na mesma. Não tenhamos dúvidas: o Chega não é mais do que um novo socialismo à direita".





"Não defendem a nossa soberania enquanto indivíduos. Não defendem qualquer reforma para Portugal. São coletivistas, estatistas, e paternalistas", defendeu.





Ainda sobre o Chega, que acusou de precisar "tanto do Estado como os outros", Mariana Leitão apontou que, "como a economia não cresce, querem os mesmos apoios, a mesma subsidio-dependência e o mesmo paternalismo, mas só para os seus".



"Nas políticas, pouco os distingue do desgoverno que nos trouxe até aqui. E é só uma questão de tempo até que todos o entendam", afirmou.







Um partido IL "radical no que verdadeiramente importa"

Mariana Leitão propõe-se a construir “uma Iniciativa Liberal revigorada".

Mariana Leitão começou por recordar que a Iniciativa Liberal foi fundada quando no Governo estava a “Geringonça”,E ainda num contexto do nascimento do partido, sublinhou que, ao “mesmo tempo que entrou a Iniciativa Liberal, chegou ao Parlamento a direita do caos”.O Governo de Luís Montenegro não escapou às críticas que, nas palavras da candidata liberal, “pensa que falar em reformas e inventar um ministério chega para agradar aos liberais”.Mariana Leitão não tem dúvidas de que este "novo ciclo" do partido tem de começar "dentro de casa", e com “uma Iniciativa Liberal mais coesa, mais ideológica, mais convicta".Contrariando o antecessor, que negou ser moderando, a candidata a presidente da IL afirmou mesmo que o partido "não pede desculpa por ser liberal"., declarou, acrescentando queMariana Leitão afirmou querer um partido radical "na defesa da autonomia pessoal" e na "defesa do direito de cada um construir o seu caminho, falhar, tentar de novo, vencer - sem ser esmagado por impostos, pareceres ou preconceitos ideológicos".E acrescentou que