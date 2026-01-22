Política
Presidenciais 2026
Mariana Leitão vota em Seguro mas IL mantém neutralidade
"Sem entusiamo". A presidente da Iniciativa Liberal anunciou esta quinta-feira, em entrevista à SIC Notícias, que vai votar em António José Seguro na segunda volta das presidenciais. O partido, contudo, mantém a neutralidade.
“A Iniciativa Liberal não vai apoiar nenhum candidato”, anunciou Mariana Leitão, "na medida em que o seu espaço político, reformista, do centro-direita, não é representado por nenhum deles".
“Não há dúvida nenhuma que a IL rejeita o candidato populista. Mas também não podemos validar um candidato que quer deixar tudo na mesma”, explicou.
Da sua parte, a líder da IL anunciou que votará no candidato apoiado pelo PS, ainda que “sem entusiasmo”.
"Perante esta situação, e sem grande entusiasmo, vou votar em António José Seguro. (...) Porque rejeito liminarmente a forma de fazer política do outro candidato [André Ventura], o populismo, o divisionismo, e a política através da mentira. Como rejeito e repudio e não me revejo nessa forma de fazer política, fiz a minha opção", anunciou Leitão em entrevista à SIC Notícias. Na primeira volta das eleições presidenciais, a 18 de janeiro, a IL apoiou o seu antigo líder e eurodeputado João Cotrim de Figueiredo, que ficou em terceiro lugar com 16,01% dos votos.
Na noite eleitoral, Cotrim de Figueiredo anunciou que não tenciona endossar ou recomendar o voto em qualquer dos candidatos e considerou que os portugueses se verão confrontados com uma "péssima escolha".
O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, também anunciou, na noite eleitoral, que o seu partido não apoiará nenhum candidato na segunda volta, depois de ter apoiado Luís Marques Mendes na primeira, tal como o CDS-PP. Por sua vez, o candidato apoiado pelo Governo anunciou esta quinta-feira que irá votar em Seguro, argumentando que "é o único candidato que se aproxima dos valores" que sempre defendeu.
Várias figuras ligadas à Iniciativa Liberal já declararam apoio a António José Seguro, incluindo o líder parlamentar, Mário Amorim Lopes, e o mandatário de João Cotrim de Figueiredo, José Manuel Júdice.