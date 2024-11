Mariana Mortágua diz que o Governo está a preparar a privatização do INEM, e diz que a ministra da saúde deve ser demitida. Numa iniciativa do Bloco de Esquerda em Viseu, a coordenadora do partido voltou a acusar o ministério da saúde de estar ao serviço de interesses privados, e ter falhado na prevenção da greve do INEM.