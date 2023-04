Mariana Mortágua arguida. Bloco de Esquerda fala em "perseguição política"

A deputada do Bloco de Esquerda foi constituída arguida no processo sobre a acumulação do subsídio de exclusividade com o pagamento pelo comentário televisivo na SIC Notícias. O partido confirma a informação e considera que a deputada está a ser alvo de mais um episódio de “perseguição política” e aponta o dedo ao Chega.