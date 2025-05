Mariana Mortágua. "As mulheres no BE não são a flor da lapela"

Foto: Luís Vilar - RTP

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, diz que ter sucedido a Catarina Martins, na liderança do partido, não foi um "acaso", uma vez que as mulheres no Bloco de Esquerda estão "no centro" da política do partido e não são apenas uma "flor na lapela". Num comício dedicado à igualdade de género esta quarta-feira, no distrito de Aveiro, Mortágua disse que o BE não aceita um "país gerido apenas por homens".