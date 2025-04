Mariana Mortágua. Desfile é "uma grande lição ao PM e ao governo"

Mariana Mortágua lembrou a quantidade de jovens que participaram nas celebrações no Largo do Carmo no serão de dia 24, que "fazem questão de sair à rua porque esta é também a data deles".



Para a líder do BE importa, mais do que celebrar o que sucedeu, lutar "pelo país que queremos ser, a ideia que temos de liberdade, de igualdade, de empatia, de solidariedade entre nós".



Mariana Mortágua acrescentou que "esta manifestação é uma grande lição ao primeiro-ministro e ao governo, que entende que se podem adiar as comemorações do 25 de Abril, como se a democracia ficasse à espera".



O governo apelou aos membros do executivo para se coibirem nos festejos do dia devido ao luto nacional decretado pela morte do papa Francisco.



O primeiro-ministro adiou para dia 1 de maio a programação prevista para os jardins e piso térreo da sua residência oficial, o que foi interpretado pela esquerda como uma desvalorização da data o dos objetivos da revolução.