Mariana Mortágua diz que Lei dos Solos é convite à corrupção e problema para o governo





A líder do Bloco de Esquerda criticou a Lei dos Solos criada pelo governo que acabou por se tornar um convite "à especulação e corrupção". "O problema original está na Lei dos Solos".





Mariana Mortágua garantiu que o Bloco de Esquerda vai votar contra a moção de censura do Chega.

"É uma moção oportunista, uma moção que não está relacionada com a Lei dos Solos nem com conflitos de interesses. O Chega votou para manter esta lei em vigor".A líder do Bloco de Esquerda afirmou também que o Chega quer desviar atenções.