A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o país tem de encarar e reconhecer o passado colonialista e pedir desculpas às vítimas.

Mariana Mortágua esteve esta manhã num encontro anti-racista do Bloco de Esquerda, uma estrutura que quer tornar permanente dentro do partido e onde disse que Portugal teve um papel "fundador" na estrutura do racismo.