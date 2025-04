Foto: Tiago Petinga - Lusa

É desta forma que a coordenadora do BE reage às declarações do líder do PS que admite não avançar com uma Comissão Parlamentar de Inquérito caso o primeiro-ministro esclareça o que houver para esclarecer até ao final da campanha.



Mariana Mortágua diz que o chefe do Governo tem muito a esclarecer, desde logo sobre os 11 meses de governação.