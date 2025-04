A deputada e líder do Bloco de Esquerda lamentou que "o dia mais feliz", o dia em que nasceu a democracia, possa ser alvo de um adiamento pelo Governo. Agradeceu a missão de quem fez a revolução e disse que "é agora a nossa vez".

Com muitas interrupções do lado direito do hemiciclo, Mariana Mortágua deixou fortes críticas "aos fanáticos" e lembrou "o genocídio em Gaza", onde já morreram milhares de crianças palestinianas.