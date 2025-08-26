Mariana Mortágua integra missão que vai levar comida a Gaza
A Coordenadora do Bloco de Esquerda vai integrar a missão que vai tentar levar comida a Gaza. Mariana Mortágua junta-se à embarcação da Global Sumud Flotilla, que deve contar também com Greta Thunberg.
A Flotilha Humanitária é organizada por ativistas de 44 países. A missão deve incluir dezenas de embarcações e centenas de ativistas; o objetivo é romper o bloqueio naval israelita a Gaza e fazer chegar alimentação e medicamentos.
A esta missão juntam-se celebridades, como a atriz americana Susan Sarandon e o ator sueco Gustaf Skarsgård.
Além de Mariana Mortágua, há ainda outras figuras portuguesas: a atriz e modelo Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.
A partida da frota humanitária deve acontecer esta semana em Barcelona. A chegada a Gaza está prevista para meados de Setembro.